بمباران مواضع داعش در منطقه استراتژیک «المطیبیجه» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع محلی در استان دیالی اعلام کرد که مواضع داعش در منطقه المطیبیجه واقع در مرزهای اداری استان صلاح الدین مورد هدف بمباران توپخانه ای و هوایی قرار گرفته و بدین ترتیب یکی از مهم ترین گذرگاه های امدادی این گروه تروریستی در این منطقه از سمت الحویجه را قطع کردند.

این منبع محلی تاکید کرد:این عملیات آغاز مرحله پایان دادن به حضور گروه تروریستی داعش در منطقه استراتژیک مذکور به شمار می آید که به مدت چند ماه منبع تهدیدات علیه امنیت دیالی و صلاح الدین به شمار می آمد.کنترل نیروهای امنیتی و حشد شعبی بر منطقه الرزکه و پل استراتژیک آن به صورت کامل یکی از مهم ترین گذرگاه های پشتیبانی لجستیکی گروه تروریستی داعش از سمت الحویجه به سمت المطیبیجه را قطع کرد.

المطیبیجه یکی از مناطق درگیر در مرزهای میان دیالی و صلاح الدین به شمار می آید که بسیاری از حملات از طریق این منطقه علیه روستاها و مناطق دیگر صورت گرفته است.

طبق اعلام عبدالامیر رشید یارالله فرماندهی عملیات آزادسازی الحویجه، تاکنون بیش از ۴۰ روستا و منطقه استراتژیک طی مراحل اول و دوم عملیات الحویجه آزاد شده اند.