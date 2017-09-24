به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در نشست توسعه ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، ادامه داد: ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری معرفی شوند.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های مختللف در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری، اکوتوریسم و... است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان بهره برد.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

تولید گیاهان دارویی موجب رونق بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری می شود

وی عنوان کرد: گیاهان دارویی از مهمترین ظرفیت های این استان است که از این قابلیت باید برای توسعه این بخش استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: گیاهان دارویی در سطح کشور و جهان مورد توجه قرار گرفته است و تولید این محصول نقش مهمی در رونق بخش کشاورزی این استان دارد.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، عنوان کرد: باید از ظرفیت های گردشگری برای توسعه چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این استان مملو از جاذبه های گردشگری است که باید از این جاذبه ها برای توسعه استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۲۵۰ جاذبه گردشگری شناخته شده در این استان وجود دارد که باید زمینه معرفی بیشترآنها برای جذب گردشگر فراهم شود.

دولت به دنبال اجرایی شدن پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری است

سلیمانی با اشاره به اینکه مدیران استان چهارمحال و بختیاری در مسیر جذب سرمایه گذار تلاش کنند، ادامه داد: این استان با ورود بخش خصوصی از توسعه برخوردار می شود.

وی تاکید کرد: دولت به دنبال اجرایی شدن پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با ورود راه آهن تعداد سرمایه گذاران چهارمحال و بختیاری افزایش می یابند.