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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

از سوی وزیر اقتصاد؛

رئیس پژوهشکده اقتصادی منصوب شد

رئیس پژوهشکده اقتصادی منصوب شد

وزیر اقتصاد در حکمی یکتا اشرفی را به عنوان رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب کرد. این نخستین حکم انتصاب برای مدیران زن در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، در پی تاکید رییس جمهور در بکارگیری مدیران زن در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی یکتا اشرفی را به عنوان رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب کرد تا وی نخستین زنی باشد که در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به مناصب عالی مدیریتی می رسد.

در این حکم آمده است:

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده سر کار عالی، به موجب این حکم به سمت "رییس پژوهشکده امور اقتصادی" منصوب می شوید.

انتظار می رود تمام مساعی خود را برای بهره مندی از توان تخصصی همکاران در معاونت ها و سازمان های تابعه، افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادی به منظور انجام وظایف قانونی محوله و تبیین و اجرای ماموریت های پژوهشکده به کار گیرید.

توفیق و سر بلندی سر کار عالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می نمایم.

خانم اشرفی با دریافت این حکم، نخستین زنی است که از زمان تاسیس پژوهشکده امور اقتصادی، ریاست آن را برعهده می گیرد.

برپایه این گزارش،  یکتا اشرفی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل از دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و اکنون نیز در مرحله دفاع از پایان نامه دکترای اقتصاد خود ار دانشگاه فردوسی مشهد است.

اشرفی پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و ریاست گروه "اشتغال" و گروه "یارانه" دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدیِ معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع در ادوار مختلف ایفای مسئولیت کرده است.

گفتنی است ، پژوهشکده امور اقتصادی که سابقه تاسیس آن به دهه 70 شمسی بر می گردد،  در سال 1390 با مصوبه شورای عالی اداری دولت دهم از این وزارتخانه جدا و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده بود در اسفندماه 1394 با مصوبه شورای عالی اداری در دولت یازدهم بار دیگر مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشت .

کد مطلب 4096766

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