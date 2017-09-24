حفظ وحدت در کشور باعث عدم نفوذ دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی عصر یک شنبه در دیدار مسئولین ادارات، پاسداران و جمعی از بسیجیان با وی که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده بود، گفت: با ایجاد وحدت در بین قشر های مختلف از مرزهای کشور دفاع خواهیم کرد واجازه تجاوز به خاک میهن خود را به دشمنان نخواهیم داد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: دفاع مقدس را رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملت ایران بر شمرد.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس به ما یاد داد که با ایمانی راسخ واعتقاد به اسلام و مکتب اهل بیت در مقابل ستیزه های دشمنان ایستادگی کرد.

رحیمی افزود: با ایجاد وحدت در بین قشر های مختلف از مرزهای کشور دفاع خواهیم کرد واجازه تجاوز به خاک میهن خود را به دشمنان نخواهیم داد.

وی هفته دفاع مقدس را بهترین بهانه برای ادای دین به اسلام و انقلاب عنوان کرد.

جنگ تحمیلی برای ما تبدیل به بهترین فرصت ها شد

مهندس حسن مستفید فرماندار هشترود نیز در این ددیار با اشاره به عظمت دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یاد آور سلحشوری ها ورشادت های رزمندگان اسلام وانقلاب است و باید برنامه های آن باشکوه تر برگزار شود.

وی افزود : آرامش وامنیت کنونی مرهون خون پاک شهدا وامام شهداست که باید از ارزش های آنان و دفاع مقدس حفظ و پاسداری کنیم.

سرهنگ احمد تقی پور فرمانده سپاه ناحیه هشترود نیز گفت : امروز دشمنان اسلام باورشان شده که ملت ایران نمی گذارند و نخواهند گذاشت دشمنان داخلی و خارجی در امور کشور دخالت کنند.

وی اظهار کرد: جنگ تحمیلی برای ما تبدیل به بهترین فرصت ها شد و با یاری خداوند دشمنان هر روز خار و ذلیل می شوند.