درخواست کویت از ۳ عالم شیعه برای ترک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عیون الخلیج، منابع امنیتی کویتی اعلام کردند که وزارت کشور کویت از سه تن از علمای شیعه به نام های فاضل المالکی و منیر الخباز و باقر المقدسی که برای مشارکت در مراسم دهه اول محرم وارد این کشور شدند خواسته تا کویت را ترک کنند.

این منابع تاکید کردند که علمای مذکور ابلاغیه ای را مبنی بر ضرورت ترک خاک کویت طی ۲۴ ساعت دریافت کردند. به منیر الخباز اجازه داده شده تا خطبه خود را در یکی از مساجد ایراد کند و بعد از آن کشور را ترک کند.

پیشتر ولید الطبطبائی و محمد هایف ۲ تن از نمایندگان پارلمان کویت ورود این علمای شیعه را به کشور محکوم کرده بودند.