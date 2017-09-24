تفکر بسیجی و انقلابی باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد تقی پور عصر یک شنبه در نشست روشنگری و بصیرت که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس درپایگاه شهید کفیل افشار شهرداری شهر هشترود برگزارشد بابیان این مطلب گفت: مردم شریف ایران اسلامی باتفکربسیجی و انقلابی خود نقش مهمی در طول هشت سال دفاع مقدس ایفانموده اند که باید آن تفکر در جامعه نهادینه شود

وی افزود : امروز آرامش و امنیت کنونی جامعه در سایه همان تفکر بسیجی و انقلابی مردم ونیز جانفشانیهای رزمندگان اسلام وانقلاب و شهدای گلگون کفن جامعه بوده که باید آن را قدر دانست.

فرمانده سپاه هشترود درادامه با اشاره به شکست وناپایداری برخی انقلاب های خارجی خاطرنشان کرد:رمز پیروزی وماندگاری انقلاب اسلامی به خاطر این بود که مردم همیشه پشت سر رهبری بوده و هیچگاه جلوتر از رهبری حرکت نکردند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود به سیاستهای غلط دشمنان اسلام وانقلاب مبنی بر ایجاد اختلاف وتفرقه دربین مسلمانان جهان اشاره کردواظهار داشت : امروز دشمنان انقلاب اسلامی سعی بر ایجاد تفرقه و اختلاف دربین مسلمانان جهان ودخالت در امور برخی از کشورهادارند ونمونه آن حمایت از همه پرسی در کردستان عراق و امثال آن است که بایستی در برابر هجمه های آنان ایستادگی نمودواجازه دخالت به آنان را نداد.

سرهنگ تقی پور درادامه به فرا رسیدن ماه محرم واهمیت امربه معروف ونهی ازمنکر نیز اشاره کردوگفت: وظیفه همه تلاش برای نهادینه کردن امربه معروف ونهی از منکر در جامعه بوده وباید دراین راه باشجاعت و انقلابی گری گام برداریم و وظیفه خود را در قبال احکام دین اسلام انجام داده و عزاداریها را در شان و منزلت ائمه اطهار (ع) قرار دهیم.

وی در آخر به مضرات ماهواره نیز اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه استفاده از ماهواره برای مردم عادی شده و صدمات جبران ناپذیری به خانواده ها زده است وامروز اکثر ازهم پاشیده شدن خانواده ها و مسئله طلاق ناشی از استفاده از ماهواره است.