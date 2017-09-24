مرگ دو سرنشین پراید در محور شهریار به رباط کریم

جواد زرگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصادف یک دستگاه پراید و مرگ دو سرنشین آن در محور شهریار به رباط کریم اظهار داشت: پیش از ظهر یک شنبه در مسیر شهریار به رباط کریم و بعد از پمپ بنزین «وحیدیه» یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلر در حال پارک برخورد کرد.

رییس واحد آتش نشانی شهرداری «وحیدیه» افزود: بر اثر این حادثه و با توجه به شدت تصادف، خودرو به شدت آسیب دید که به دنبال آن دو سرنشین پراید در دم جان باخت.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تا رانندگان در محورهای مواصلاتی با سرعت مطمئنه تردد کنند، تا از این گونه حوادث کم تر شاهد باشیم.

زرگر، در خصوص علت حادثه اظهار نظر نکرد و گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس اعلام خواهد شد.