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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۱

مرگ دو سرنشین پراید در محور شهریار به رباط کریم

مرگ دو سرنشین پراید در محور شهریار به رباط کریم

شهریار- رییس واحد آتش نشانی شهرداری «وحیدیه» از مرگ دو سرنشین یک خودروی پراید به دنبال برخورد با یک دستگاه تریلر در محور شهریار به رباط کریم خبر داد.

جواد زرگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصادف یک دستگاه پراید و مرگ دو سرنشین آن در محور شهریار به رباط کریم اظهار داشت: پیش از ظهر یک شنبه در مسیر شهریار به رباط کریم و بعد از پمپ بنزین «وحیدیه» یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلر در حال پارک برخورد کرد.

رییس واحد آتش نشانی شهرداری «وحیدیه» افزود: بر اثر این حادثه و با توجه به شدت تصادف، خودرو به شدت آسیب دید که به دنبال آن دو سرنشین پراید در دم جان باخت.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تا رانندگان در محورهای مواصلاتی با سرعت مطمئنه تردد کنند، تا از این گونه حوادث کم تر شاهد باشیم.

زرگر، در خصوص علت حادثه اظهار نظر نکرد و گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4096774

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