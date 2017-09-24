به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در نشست توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۱ هزار شغل جدید در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال بیش از ۲۱ هزار شغل در این استان ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و میزان سرمایه گذاری در آن در حال افزایش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این استان توانمندی های بالایی دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه بیشتر استان بهره برد.

مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری در این استان از مهمترین اهداف است، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری توانمندی های بالایی دارد که باید از این توانمندی ها با بهره گیری از بخش خصوصی اشتغال ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: توسعه بخش مشاغل خانگی در این استان از مهمترین اهداف در پیش رو است.