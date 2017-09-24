شرطی سازی جای فرهنگ سازی را در ورزش همگانی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد عصر یک شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نوزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب با اعلام این مطلب اظهار کرد: ضمن صحبت و هماهنگی هایی که با صدا و سیمای استان انجام داده ایم، قرار شده هزینه ای که برای تهیه هدایا و جوایز صرف می کنیم آن را برای فرهنگ سازی هزینه کنیم.

وی سپس با بیان اینکه ورزش دوچرخه سواری همواره در استان آذربایجان شرقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ تصریح کرد: سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان ۱۵ الی ۲۱ مهرماه جاری برگزار خواهد شد و قطعاً یکی از دلایل موفقیت برگزاری منظم تور دوچرخه سواری دور آذربایجان در ۳۲ سال گذشته جایگاه بالای رشته دوچرخه سواری در استان بوده است.

ستوده نژاد خاطرنشان کرد: حاصل برگزاری منظم ۳۲ ساله تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان حضور ۳ نفر از دوچرخه سواران این استان در المپیک برزیل است و نیز تیم دوچرخه سواری پتروشیمی رتبه اول باشگاه های آسیا را در این رشته به خود اختصاص داده است و این در حالی است که هیچ باشگاهی به غیر از باشگاه های تبریز نتوانسته رتبه اول آسیا را به دست آورد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در رویداد«تبریز ۲۰۱۸» برگزاری دوچرخه سواری برای جنوب استان پیش بینی شده است؛ گفت: امیدواریم به لحاظ اینکه بناب به عنوان «شهر دوچرخه» در کشور شهرت دارد، همایش دوچرخه سواری که در رویداد «تبریز۲۰۱۸» برگزار خواهد شد مرحله اختتامیه آن شهرستان بناب باشد.

ستوده نژاد در ادامه سخنان خود ضمن موافقت برای برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش بزرگ در بناب و مساعدت های لازم در تهیه هدایای این همایش و جشنواره تأکید کرد: در تلاشیم از مسئولان کشوری و همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز برای حضور در همایش دعوت نماییم و شاهد حضور مسئولان کشوری در همایش دوچرخه سواری بناب باشیم.

وی همچنین خواستار انعکاس خبری این رویداد بزرگ ورزشی از سوی رسانه ها به ویژه رسانه ملی شد.