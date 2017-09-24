اجازه تشکیل دولت کُردی در سوریه را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجازه تشکیل دولت کُردی به بهانه مبارزه به تروریسم در سوریه را نخواهیم داد.

در بیانیه صادره توسط اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه در این خصوص آمده است: برخی گروه ها به بهانه مبارزه با تروریسم قصد دارند در مناطق دیر الزور، الحسکه و الرقه واقع در شمال سوریه یک دولت کوچک کردی تشکیل دهند.

بیانیه صادره می افزاید: اراضی که از اجدادمان به صورت میراث باقی مانده است را تسلیم گروهک تروریستی «پ‌ی‌د» به عنوان شاخه سوری گروهک «پ‌ک‌ک» که تفاوتی با داعش ندارد، نخواهیم کرد و اجازه حضور آن ها در این اراضی را نخواهیم داد.