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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه:

اجازه تشکیل دولت کُردی در سوریه را نخواهیم داد

اجازه تشکیل دولت کُردی در سوریه را نخواهیم داد

اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه اعلام کرد که اجازه تشکیل دولت کُردی به بهانه مبارزه با تروریسم را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجازه تشکیل دولت کُردی به بهانه مبارزه به تروریسم در سوریه را نخواهیم داد.

در بیانیه صادره توسط اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه در این خصوص آمده است: برخی گروه ها به بهانه مبارزه با تروریسم قصد دارند در مناطق دیر الزور، الحسکه و الرقه واقع در شمال سوریه یک دولت کوچک کردی تشکیل دهند.

بیانیه صادره می افزاید: اراضی که از اجدادمان به صورت میراث باقی مانده است را تسلیم گروهک تروریستی «پ‌ی‌د» به عنوان شاخه سوری گروهک «پ‌ک‌ک» که تفاوتی با داعش ندارد، نخواهیم کرد و اجازه حضور آن ها در این اراضی را نخواهیم داد.

کد مطلب 4096777

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