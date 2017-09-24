۵۰ اثر تاریخی آذربایجان غربی در دست مرمت است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت در پیش بودن ۵ مهر روز جهانی گردشگری بابیان اینکه قبل از سال ۹۴ کارگاه‌های مرمت آثار تاریخی چندان فعال نبود اظهار داشت: هم‌اکنون از محل اعتبارات سال ۹۵ بیش از ۵۰ اثر تاریخی استان در حال مرمت و بازسازی است.

وی بازار تاریخی ارومیه، خوی، مسجد جامع ارومیه، کاخ‌موزه باغچه جوق ماکو، تپه تاریخی حسنلو، دژ بسطام و غیره را از مهم‌ترین آثار تاریخی در دست مرمت برشمرد.

جباری بابیان اینکه هم‌اکنون یک هزار ۵۳۲ اثر تاریخی ثبت‌شده استان در فهرست آثار ملی کشور وجود دارد، ادامه داد: در حوزه مربوط به ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان، ۳۹ پرونده ثبتی به سازمان مرکزی ارسال‌شده و در انتظار ثبت در فهرست آثار ملی کشور است.

وی با اشاره به سه اثر تاریخی تپه حسنلو، منظر فرهنگی ماکو و دژ بسطام برای ثبت جهانی عنوان کرد: مطالعه، پژوهش و مستند نگاری ویژه تپه حسنلوی نقده، قلعه بسطام چایپاره و منظر فرهنگی ماکو شروع‌شده است.

جباری به موقعیت استراتژیک استان و ورود و خروج مسافران داخلی و خارجی از مرز اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری برای کاهش خروج مسافران از مرزهای استان در دستور کار است.

برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه و جشنواره گردشگری کشور در ارومیه

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی قرار است با همکاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ‌ترین نمایشگاه و جشنواره گردشگری و صنایع‌دستی کشور اواخر مردادماه سال آینده در استان برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری دفاع مقدس و همکاری با کاروان راهیان نور، گفت: توسعه گردشگری روستایی، راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم گردی، توجه ویژه به گردشگری سلامت، ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری و حمایت از فعالان غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اهم موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

جباری در بخش دیگری به تصویب طرح بافت تاریخی ارومیه اشاره کرد و گفت: ابنیه تاریخی مستقر در این محدوده به‌صورت ویژه مرمت و ساماندهی می‌شود همچنین دیگر ساختمان‌ها و تأسیسات اداری و تجاری این محدوده نیز مطابق با الگوهای بافت تاریخی همگون سازی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای عملیات جداره سازی بانک کوثر واقع در خیابان امام، اضافه کرد: این مهم با نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان در حال اجرا است.

افزایش تخت‌های اقامتی در آذربایجان غربی به ۶۰۰۰ هزار تخت

وی با اشاره به راه‌اندازی کیوسک‌های صنایع‌دستی در استان از افتتاح اولین سری این کیوسک‌ها در موزه ساختمان شهربانی خبر داد و گفت: در این کیوسک‌ها صنایع‌دستی بومی به‌صورت مستقیم عرضه می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی در بخش دیگری آمار ورود و خروج گردشگران به استان در سال ۹۳ را یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این مهم در سال ۹۴ به یک‌میلیون و ۲۹۰ هزار رسیده است همچنین در سال ۹۵ شاهد ورود و خروج یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر به استان بوده‌ایم.

جباری تأکید کرد: بنابر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا پایان برنامه ششم باید رقم تردد گردشگران به استان به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برسد.

وی به تعداد تخت‌های اقامتی در استان اشاره کرد و افزود: سالانه و به‌طور میانگین ۲۵۰ تخت به مجموع تخت‌های اقامتی استان اضافه‌شده و بنا است این رقم تا پایان سال جاری به ۶ هزار تخت افزایش می‌یابد.