۹۲۰ تن انواع خارک و رطب در شهرستان گناوه برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امان اله حیدری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از برداشت خرما در نخیلات شهرستان گناوه اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های تولید خرمای کشور محسوب می‌شود و در شهرستان گناوه نیز شاهد تولید این محصول هستیم.

وی با بیان اینکه هزار و ۲۳۰ هکتار از اراضی شهرستان گناوه در عرصه نخیلات است، بیان کرد: تاکنون بیش از ۹۲۰ تن انواع خارک و رطب از نخیلات شهرستان گناوه برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه با اشاره به برآورد صورت گرفته برای تولید در این شهرستان، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در مجموع سه هزار و ۶۸۰ تن محصول خرما از نخیلات این شهرستان برداشت شود.

وی مهم ترین واریته خرما در این شهرستان را کبکاب عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر گونه‌های خرما در گناوه می‌توان به بریمی، زاهدی، دیری، خضراوی، شخالی، شهابی، زینا و برهی اشاره کرد.

حیدری خاطرنشان کرد: از مهمترین دلایل کاهش کمیت و کیفیت تولید محصول به‌ویژه در منطقه حاشیه رودخانه حله می‌توان به عوامل محیطی از جمله خشکسالی، کم آبی، شوری اراضی منطقه حله شمالی و زه آب بالا و علاوه بر آن بادهای موسمی و گرم منطقه اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه بیان کرد: بخش عمده محصول خرما، رطب و خارک شهرستان گناوه به صورت تازه در بازارهای داخلی و استان های همجوار به مصرف می‌رسد.