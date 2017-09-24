به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات کشتی انتخابی جوانان استان چهارمحال و بختیاری با حضور ۹۸ ورزشکار از شهرهای لردگان، فارسان، شهرکرد، بروجن، کوهرنگ، فرادنبه و فرخ شهر در ورزشگاه دوهزارنفری فارسان برگزار شد که در پایان ۲۰ نفر از برترین‌های این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را به دست آوردند.

کشتی گیران جوان استان در این مسابقات در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی با یکدیگر مبارزه کردند که در پایان و در کشتی آزاد، حسن محمودی، حسین فاضلی پور، محمد صالحی زاده، رضا حیدری، مجید صالحی، محمد حافظی، علی خسروی، رستم فرد، محسن محمودی و احمد حیدری به ترتیب در وزن های ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم موفق به کسب مقام نخست شدند.

سپهر جعفری، محمد کبیری، مهدی غیاثی، مهدی رمضانی، علی کبیری، صابر بهارلو، مهدی جلالی، امیرعباس جعفری، مهدی بهرامی و رسول صفی هم به ترتیب در اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم بر سکوی نخست کشتی فرنگی استان ایستادند تا خود را برای حضور در رقابت‌های کشوری آماده کنند.