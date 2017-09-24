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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان:

بازرسی مستمر از نانوایی‌های دشتستان/ ۴۷ پرونده تخلف تشکیل شد

بازرسی مستمر از نانوایی‌های دشتستان/ ۴۷ پرونده تخلف تشکیل شد

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از انجام ۴۱۰ بازرسی از نانوایی‌های دشتستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قائدی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بهبود وضع معیشتی مردم از اولویت‌های مهمی است که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند و باید توان خود را در این عرصه به‌کار گیرند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: در راستای حفظ معیشت مردم با هیچ‌کس تعارف نداریم و با هر فردی که بخواهد به معیشت مردم خلل وارد کند، برخورد می‌کنیم.

وی بیان داشت: بازرسی از واحدهای صنفی از رویکردهای مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تخلف واحدهای صنفی و تجاری است و در شهرستان دشتستان در این زمینه عملکرد بالایی را شاهد بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: صنف نانوایان از اصنافی است که مردم خواهان توجه به آن هستند و در نیمه نخست سال جاری اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان توجه اساسی به آن داشته است.

این مسئول اذعان داشت: بر اساس آمار موجود و اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد انجام ۴۱۰ مورد بازرسی از نانوایی‌ها بوده‌ایم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان عنوان کرد: در جریان این بازدیدها شاهد تشکیل ۴۷ پرونده تخلف بوده‌ایم که ارزش ریالی آن معادل ۱۹۴ میلیون ریال است.

وی با تشریح تخلفات کشف شده از نانوایی های دشتستان، ابراز داشت: کم‌فروشی و عدم درج قیمت بیشترین آمار تخلف‌های کشف شده را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 4096782

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