به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قائدی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بهبود وضع معیشتی مردم از اولویت‌های مهمی است که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند و باید توان خود را در این عرصه به‌کار گیرند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: در راستای حفظ معیشت مردم با هیچ‌کس تعارف نداریم و با هر فردی که بخواهد به معیشت مردم خلل وارد کند، برخورد می‌کنیم.

وی بیان داشت: بازرسی از واحدهای صنفی از رویکردهای مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تخلف واحدهای صنفی و تجاری است و در شهرستان دشتستان در این زمینه عملکرد بالایی را شاهد بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: صنف نانوایان از اصنافی است که مردم خواهان توجه به آن هستند و در نیمه نخست سال جاری اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان توجه اساسی به آن داشته است.

این مسئول اذعان داشت: بر اساس آمار موجود و اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد انجام ۴۱۰ مورد بازرسی از نانوایی‌ها بوده‌ایم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان عنوان کرد: در جریان این بازدیدها شاهد تشکیل ۴۷ پرونده تخلف بوده‌ایم که ارزش ریالی آن معادل ۱۹۴ میلیون ریال است.

وی با تشریح تخلفات کشف شده از نانوایی های دشتستان، ابراز داشت: کم‌فروشی و عدم درج قیمت بیشترین آمار تخلف‌های کشف شده را به خود اختصاص داده است.