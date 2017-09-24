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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

بارزانی: همه پرسی اقلیم برگزار خواهد شد

بارزانی: همه پرسی اقلیم برگزار خواهد شد

رئیس اقلیم کردستان در دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در عراق بر برگزاری همه پرسی در روز سوم مهر ماه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روداو»، مسعود بارزانی در دیدار با «یان کوبیش» نماینده سازمان ملل متحد در عراق از تصمیم اقلیم کردستان مبنی بر عدم لغو همه پرسی استقلال خبر داد.

مسعود بارزانی با اشاره به درخواست سازمان ملل متحد از اقلیم کردستان عراق برای لغو این همه پرسی گفت: مردم ما تصمیم خود را گرفته اند و از خواسته خود صرف نظر نخواهند کرد. رفراندوم ۲۵ سپتامبر (فردا) برگزار خواهد شد. اما پس از آن نیز درهای گفت و گو برای تعیین مرزها به عنوان دو همسایه و دیگر مسائل به روی عراق بسته نخواهد شد.

کد مطلب 4096783

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