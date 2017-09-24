به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المراقب العراقی، در بیانیه صادره از سوی هیات هماهنگی ترکمان های عراق آمده است:هیات هماهنگی نشست فراگیری را با رؤسای احزاب و شخصیتهای ترکمانی در استان کرکوک برای بررسی اوضاع این استان و دیگر مناطق ترکمان نشین در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این نشست بر مخالفت با همه پرسی و تحریم آن اتفاق نظر داشته و از همگان خواستند تا مشکلات را از طریق قانون اساسی و اجماع ملی حل کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: درگیر کردن مناطق مورد نزاع در مساله همه پرسی باعث به وجود آمدن تنش در ساکنان این مناطق شده است و این مشکلات قطعا بر صلح داخلی تاثیر می گذارد. بهترین راه کار لغو برگزاری همه پرسی در این مناطق و تمرکز بر آزاد سازی آن از دست گروه تروریستی داعش و عدم ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی بر ساکنان آن به شمار می آید. گفتگو بهترین راه برای حل مشکلات است.

این هیات به دولت عراق هشدار داد که ترکمان ها اجازه نمی دهند سرنوشت مناطقشان در چارچوب تبادلات سیاسی تعیین شود.این هیات پیشتر نیز مخالفت خود را باهمه پرسی اعلام کرده بود.