پیش بینی حضور ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر دهه پایانی ماه صفر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق پیش بینی های انجام شده امسال در ایام پایانی ماه صفر ،مشهد پذیرای بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر خواهد بود و سال ۹۵ نیز در این ایام سه میلیون و ۲۰۰ هزار زائر وارد خراسان رضوی شده بودند.

وی افزود: از این تعداد حدود ۳۵۰ هزار زائر با پای پیاده به زیارت امام هشتم(ع) خواهند آمد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۹۸ هزار زائر پیاده بوده است افزایش خواهد یافت.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر و به منظور ارائه خدمات مناسب به زائران و بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با جمعیت هلال احمر از ۱۰ استان کشور برای کمک به زائران پیاده نیروهای امدادی به مشهد می آیند و سه فروند بالگرد هم در این حوزه فعال خواهد بود.

واحدی در خصوص پذیرایی از زائران پیاده بیان کرد: سال گذشته در طول مسیرهای منتهی به مشهد ۲۷۶ ایستگاه صلواتی خدمات دهی به زائران ایجاد شده بود که امسال تلاش بر آن است این خدمت رسانی گسترده تر شده و تمام استان ها در این خصوص مشارکت داشته باشند.سال گذشته ۲۱ استان کشور در این حوزه مشارکت داشتند که امیدواریم امسال این تعداد افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای بازگشت زائران دهه پایانی صفر از طریق پایانه های مسافربری مشهد نیز چهار هزار دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده و خروج آنان با کمک نیروی انتظامی مدیریت خواهد شد.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی همچنین از برنامه ریزی به منظورخدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در کشور عراق خبرداد.