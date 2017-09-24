وحدت و همدلی در شورای چهارم کرج حکمفرما بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در مراسم تودیع و معارفه شهردار کرج که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم، اظهار کرد: امید است استاندار جدید البرز منشأ خیروبرکت برای این استان باشد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه برای تقدیر و تشکر از خادمی برگزارشده که خود را وقف خدمت به مردم کرد، افزود: باید از شورای چهارم تشکر کرد، وفاق، همدلی، وحدت و گذشت ازجمله شاخصه‌های اصلی این شورا بود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اعضای شورای شهر کرج و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید با اتحاد در راستای خدمت به مردم پیش‌قدم باشند، خاطرنشان کرد: برخی نابسامانی‌های گذشته توسط شهردار وقت موردتوجه قرار می‌گرفت.

کولیوند به وضعیت بهداشت و درمان استان البرز درگذشته اشاره کرد و یادآور شد: خدمات انجام‌گرفته در حوزه بهداشت و درمان استان البرز بدون اخذ عوارض توسط شورای شهر و شهردار صورت پذیرفت، در این بخش به متوسط کشور نزدیک شده‌ایم.

کولیوند با اشاره به اینکه بایستی از زحمات سید حمید طهائی استاندار سابق البرز تشکر کرد و گفت: قرار شد ۵۰ درصد اعتبار لازم برای ایجاد یک جایگاه در خرمشهر توسط شهرداری تأمین شود، امروز افراد اعزامی از البرز به اردوهای راهیان نور در این مکان احداث‌شده مستقر می‌شوند.

وی گفت: اصل انقلاب عمرانی توسط شهردار سابق در کرج انجام گرفت، در برخی اقدامات مشکلات و مسائلی دیده می‌شود که این امر نباید مانع رؤیت فعالیت‌های مفید و مثبت شود، نباید تنها نیمه‌خالی لیوان را دید.

وی به پروژه بزرگ پل حصارک که اقدام حائز اهمیت و قابل‌تقدیری است اشاره کرد و گفت: این پروژه در حالی توسط شهرداری کرج انجام گرفت که شهرداری و شورای شهر کمالشهر قادر به انجام آن نبود، امروز هزار و ۲۰۰ کیلومتر درختکاری در کرج انجام‌گرفته است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ۲۲۴ هکتار برای گرفتن بهشت علی بن ابیطالب در جنوب شهرستان در نظر گرفته شد، افزود: بیش از هزار و ۵۰۰ قبر در این آرامستان جانمایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در جاده محمد شهر ۱۴۰ هکتار نهال‌کاری بود که امروز ۱۰۰ هکتار از این اراضی به شهرداری کرج واگذارشده است، گفت: بزرگراه شمالی پروژه‌ای بزرگ در کلان‌شهر کرج محسوب می‌شود چراکه کنترل بار ترافیکی شهر را به همراه خواهد داشت.

کولیوند تأکید کرد: دولت امروز برای پروژه‌های خود اسناد خزانه مدت‌دار ارائه می‌کند لذا اقدام شهرداری در خصوص ایجاد خط اعتباری در یکی از بانک‌های خصوصی شایان تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه نقصان‌های گذشته باید با همدلی برطرف شود، افزود: بدون شک در کنار شورای شهر پنجم خواهیم بود.