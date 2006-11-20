کره شمالی قادر به ریزسازی تسلیحات هسته ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، کیم بان بوک رئیس سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی در پارلمان این کشورخاطرنشان کرد : کره شمالی در ساخت مواد منفجره هسته ای موفق شد ، اما درانجام یک آزمایش هسته ای کامل موفق نبود.



وی به قانونگذاران کره جنوبی گفت : کره شمالی باید تسلیحات هسته ای کوچک تر و سبکتر بسازد ، اما به این سطح ، پیشرفت نکرده است .



کیم بان بوک تایید کرد که پیونگ یانگ برنامه هایی برای تولید اورانیوم غنی شده در سطح بالا دارد ، همانطورکه آمریکا ادعا کرده است ، اما ارزیابی می شود که این توسعه به اتمام نرسیده است .



کره شمالی در9 اکتبر اولین آزمایش هسته ای خود را انجام داد و آن را به عنوان یک موفقیت تاریخی خواند. آمریکا بعد اعلام کرد که نمونه های هوایی این آزمایش را تایید کرد، اما این مواد کمتر از یک کیلوتن بود .



یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، خاطر نشان کرد: فرضیات کاری درجامعه اطلاعاتی آمریکایی این است که این آزمایش طبق برنامه پیش نرفت .

یون کاوان یونگ وزیردفاع کره جنوبی 13 اکتبرتاکید کرد: اعتقاد براین است که کره شمالی در حال توسعه کلاهکهای هسته ای برای موشکهای خود است، اما این امر به چند سال دیگر نیاز دارد؛ پیش از آنکه بتواند آنها را تولید کند .



کره شمالی به چین گفته است که برنامه ای برای انجام دومین آزمایش هسته ای ندارد . از آن زمان کره شمالی تمایل خود را برای از سر گیری مذاکرات شش جانبه اعلام کرد .



برخی از کارشناسان معتقدند که کره شمالی متعهد به آزمایش دیگری برای تایید نتایج اولین انفجار هسته ای زیرزمینی است که سبب محکومیتهای بین المللی و تحریمهای سازمان ملل متحد شده است .



کریستوفرهیل نماینده آمریکا درمذاکرات شش جانبه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشوربه منظور ازسرگیری زود هنگام مذاکرات شش جانبه گفتگو کند .