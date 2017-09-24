بارزانی: همه پرسی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در کنفرانس خبری امروز خود گفت: ما در سال ۲۰۰۳ امید زیادی به تاسیس عراق جدید بر پایه مبانی فدرالی و تعدد احزاب و هم زیستی مسالمت آمیز داشتیم.

وی در ادامه افزود: کردها به قانون اساسی سال ۲۰۰۵ که تا حدی قابل قبول بود رای دادند.

بارزانی مدعی شد: قانون اساسی و مبانی مشارکت زیر پا گذاشته شده و بودجه مربوط به نیروهای پیشمرگه قطع شده است.ما خواهان یک حاکمیت مدنی بودیم نه یک حاکمیت مذهبی همان طور که امروز در بغداد شاهد آن هستیم.ماده ۱۷۰ قانون اساسی عراق که باید در سال ۲۰۰۷ اجرا می شد تا کنون اجرا نشده است. بغداد ما را مجبور به برداشتن این گام کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق تکرار کرد: ما بارها به همگان اعلام کردیم که به سمت برگزاری همه پرسی حرکت می کنیم. بر اساس تجربه گذشته نمی توانیم روند مشارکت کنونی با بغداد را ادامه دهیم و اگر این کار را انجام دهیم شکست خواهیم خورد.

وی افزود: اصل مشارکت با بغداد به پایان رسیده و دیگر نتیجه نمی دهد و این مساله را به سمع و نظر مسئولان ذی ربط رساندیم. چه اشکالی دارد که مردم ما نظر خود را اعلام کنند؟

بارزانی همچنین مدعی شد: فرهنگ سیاست مداران در بغداد این است که حقوق کردها را به رسمیت نشناسند. همه پرسی یک گام اولیه برای اعلان نظر کردها در خصوص آینده شان و درخواستهایشان است.

بارزانی گفت: بعد از همه پرسی یک روند طولانی مدت اجرا خواهد شد.همه پرسی مرزها را مشخص نمی کند و ما بعد از آن با بغداد گفتگو خواهیم کرد که ممکن است یک سال یا دوسال زمان ببرد.گفتگو با بغداد بر اساس ایجاد یک رابطه خوب میان ۲ همسایه صورت خواهد گرفت.ما می خواهیم که از روابط خوب میان پیشمرگ ها و ارتش عراق محافظت کنیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق ادامه داد: قانون اساسی برای دولت کردستان تدوین خواهد شد و پس از آن به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.

وی تاکید کرد:ما هرگز اجازه وقوع درگیری میان دو ملت را نخواهیم داد ما با اعراب و ترکمان ها برادریم و اختلافات سیاسی به قوه خود پابرجاست.ما تلاش می کنیم تا هر گونه دید منفی به همه پرسی را تغییر دهیم.نظام آتی ما بر اساس قانون اساسی و توافق ملت کرد ساخته می شود.برای تحقق یک روند شفاف و بی شایبه به پای صندوق های رای خواهیم رفت.تنها استقلال می تواند درخواستها و اهداف ما را محقق کند.

بارزانی: به دنبال تنش و درگیری با ایران و ترکیه نیستیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در پاسخ خبرنگاران تاکید کرد که‌ ما بعد از همه‌ پرسی هم به‌ روابط حسنه‌ خویش با ایران و ترکیه‌ هچمون ۲۴ سال گذشته‌ ادامه‌ خواهیم داد.

وی همچنین اعلام کرد که‌ در نشست امروز مابین احزاب کردستان عراق تاکید شداست که‌ فردا در کرکوک هم همه‌ پرسی برگزار خواهد شد.

بارزانی: بله‌ آقای سلیمانی در عراق و اقلیم بودند و مذاکراتی داشتند.

وی افزود: ما می دانیم که‌ بسیاری از گفته‌ های تند قبل از همه‌ پرسی با آنچه‌ در عمل انجام می شود تفاوت دارد، ما امیدواریم که‌ هیچ از همسایگان ما به‌ دنبال جنگ نباشند چون به‌راستی به‌ نفع هیج کس نیست، ما منتظریم بدانیم روز ۲۶ سپتامبر جهان چه‌ گامی در پیش خواهد گرفت.

بارزانی اعلام کرد: به‌ هیچ کس اجازه‌ اخلال امنیت در مرزهای کشورهای همسایه‌ نخواهیم داد، ما از همه‌ کردهای کشورهای همسایه‌ دوباره‌ تقاضا می کنیم که‌ مشکلات خویش را با گفتگو و تفاهم با کشورهای خویش حل کنند، همیشه‌ هم آنها را به‌ این مسیر تشویق کردیم.