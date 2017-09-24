به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در مجلس عزاداری حسینی در منطقه «الجامعه» بیروت تصریح کرد: پیروزی ما در برابر رژیم صهیونیستی که تلاش کرد از طریق مزدوران تکفیری خود وارد لبنان شود، پیروزی بزرگی است.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: امروز ما این صدا را از داخل اراضی اشغالی می شنویم که مسئولان صهیونیست به افزایش قدرت حزب الله اذعان می کنند. امروز موقعیت اسرائیل به خطر افتاده است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: این ما هستیم که باید فریاد بزنیم اسرائیل یک رژیم اشغالگر، متجاوز، غاصب و جنایتکار است. جامعه بین الملل باید به این مسأله رسیدگی کرده و این مشکل را حل و فصل کند.

وی افزود: مشکل اصلی ما زرادخانه هسته ای و شیمیایی اسرائیل است که به وسیله آن علیه دیگران جنایت و تجاوز می کند. با تمامی این ها، الحمدلله امروز ما موفق به دستاوردهای زیادی در مواجهه با اسرائیل شده ایم.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: امروز ما خود را برای دوره پساداعش آماده می کنیم. تکفیریها ضربات مهلکی خوردند؛ به ویژه در الجرود لبنان. ان شاء الله در آینده نزدیک هم الرقه و دیرالزور از تصرف آنها خارج می شود؛ همانگونه که موصل و دیگر مناطق از کنترل آنها خارج شد.