پیگیر جمع آوری بهداشتی زباله های پزشکی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجیان شهری اظهار کرد: تجهیزات سازمان مدیریت بحران و حوزه خدمات شهری شهرداری مشهد مناسب است و با کمک آنها می‌توان خدمات خوبی به مردم ارائه دهد.

وی با بیان اینکه تمام مسائل حوزه مدیریت پسماند شهرداری مشهد باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: در این خصوص اگر نیاز به مساعدت کمیسیون خدمات شهری به لحاظ بودجه‌ای یا دیگر زمینه ها احساس شود، کمک خواهیم کرد.

وی گفت: برای کلانشهری مانند مشهد باید استانداردهای جهانی در حوزه آسیا را درنظر بگیریم و خدمات باید سریع و در عین حال از نظر هزینه تمام شده بهینه باشد.

حاجیان با اشاره به لزوم مکانیزه شدن ارائه خدمات افزود: آموزش های شهروندی را باید مدنظر قرار دهیم و دوره های مختلف آموزشی به همت معاونت های فرهنگی و روابط عمومی سازمان ها برای شهروندان برگزار شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به زباله های ویژه، مخصوصا زباله های پزشکی، اظهار کرد: در این خصوص با نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری که عضو سازمان نظام پزشکی نیز هست مذاکراتی صورت گرفته و طی هماهنگی به عمل آمده با پزشکان به توافقی خواهیم رسید که در بحث پسماندهای ویژه شهرداری را کمک کنند.

وی در ادامه به بحث تولید کمپوست پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه استانداردسازی حوزه کمپوست صورت گرفته و کمپوستی که تولید می شود باید در بحث فضای سبز و مزارع و کشاورزی استفاده شود تا در راستای اصلاح خاک های خود در حوزه کشاورزی کمک کنیم.

فرهنگ سازی برای تفکیک زباله

حاجیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بازیافت گفت: بازیافت کاغذ نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد و باید زمینه استفاده از مواد بازیافتی ایجاد شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: تفکیک زباله از مبداء، اهمیت بالایی داراست که باید در زمینه فرهنگ سازی این موضوع اقدامات بیشتری صورت گیرد.

حاجیان خاطرنشان کرد: در این زمینه باید مشوق هایی برای خانواده ها ایجاد کنیم؛ ذخیره سازی نقش بسزایی در بحث تفکیک زباله دارد ولی متاسفانه ایستگاه های دریافت در سطح شهر کم بوده و باید آنها را توسعه دهیم.

وی افزود: ممکن است این توسعه در گام اول به مدیریت شهری هزینه وارد نماید ولی در بلندمدت برای شهرداری درآمد خواهد داشت.