برداشت ۱۰هزار تن غوره از تاکستان های چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی اظهارکرد: امسال ۱۰ هزار تن غوره از سطح چهار هزار و ۹۰۰ هکتار تاکستان بارور چهارمحال و بختیاری برداشت شد.

ابراهیم شیرانی افزود: هرساله ۶۲ هزار تن انگور از تاکستان‌های این استان برداشت می‌شود.

وی گفت: ۹۸ درصد انگور تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری رقم عسگری و بقیه سیاه، قرمز، قزوینی، بی‌دانه، مهره و یاقوتی است.

شیرانی با اشاره به اینکه بیشترین باغات انگور چهارمحال و بختیاری در شهرستان کیار است، افزود: برداشت محصول انگور در این استان از اواسط شهریورماه آغاز شده است و یک‌ماه ادامه دارد.