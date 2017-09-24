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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت ۱۰هزار تن غوره از تاکستان های چهارمحال و بختیاری

برداشت ۱۰هزار تن غوره از تاکستان های چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ هزار تن محصول غوره از تاکستان های چهارمحال و بختیاری در سالجاری برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی اظهارکرد: امسال ۱۰ هزار تن غوره از سطح چهار هزار و ۹۰۰ هکتار تاکستان بارور چهارمحال و بختیاری برداشت شد.

ابراهیم شیرانی افزود: هرساله ۶۲ هزار تن انگور از تاکستان‌های این استان برداشت می‌شود.

وی گفت: ۹۸ درصد انگور تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری رقم عسگری و بقیه سیاه، قرمز، قزوینی، بی‌دانه، مهره و یاقوتی است.

شیرانی با اشاره به اینکه بیشترین باغات انگور چهارمحال و بختیاری در شهرستان کیار است، افزود: برداشت محصول انگور در این استان از اواسط شهریورماه آغاز  شده است و یک‌ماه ادامه دارد.

کد مطلب 4096800

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