عطاءالله جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت این اداره کل و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و رونمایی از ۵ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس دراین آئین خبرداد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم افزود: در جریان این مراسم از ایثارگران و خانواده معظم شهیدان تقدیر خواهد شد و سرداران جنگ تحمیلی به روایتگری از دوران جنگ خواهند پرداخت.

وی کتاب «شب‌های بی ستاره» نوشته مرضیه نفری را یکی از کتاب‌های منتشر شده در حوزه دفاع مقدس نام برد که در این مراسم رونمایی می‌شود.

به گفته جباری در راستای این مراسم تلاش می‌شود با معرفی کتاب‌های ارزشمند گفتمان شهادت و مقاومت ترویج داده شده و روحیه ایثارگری تقویت شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم تقارن هفته دفاع مقدس با ایام محرم را قدر دانسته و تصریح کرد: روزگاری دفاع وجنگ فیزیکی وظیفه بود و حالا وظیفه نسل امروز در قبال خون شهدا جهاد فرهنگی با محوریت فعالیت در عرصه گسترش فرهنگ کتابخوانی است.

حجت الاسلام جباری ادامه داد: تشویق و ایجاد عادت به مطالعه با برگزاری ویژه برنامه‌هایی متنوع در مناسبت‌های مختلف و با همکاری ادارات به ایجاد دغدغه در بین مردم و مسئولان کمک می‌کند.

وی ترغیب افراد به سمت مطالعه به‌خصوص با موضوع شهدا و جنگ تحمیلی را از مطالبات و منویات رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: حرکت به این مسیر به پیشرفت جریان انقلاب و دستاوردهای آن و همچنین تربیت چهره‌هایی علمی - فرهنگی کمک می‌کند.

به گفته جباری این مراسم روز دوشنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در تالار غدیر اداره کل کتابخانه‌های عمومی واقع در خیابان ساحلی برگزار می‌شود.