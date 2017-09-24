اطلس فرهنگی کرج تدوین شد/ رشد ۱۲۴ درصدی بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در مراسم تودیع و معارفه شهردار کرج که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهار کرد: مشروعیت اقدامات خود را تابع مقررات و مصوبات شورا می‌دانستم.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل پیشرفت کار ما همکاری و اتحاد بین اعضای شورای شهر کرج و شهرداری بود، افزود: طبق فرموده امام علی(ع) هیچ پست و مقامی ماندنی نیست اگر بود هیچ‌گاه به ما نمی‌رسید.

ترکاشوند ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر کرج به سبب انتخاب اصلح خود در خصوص شهردار کلان‌شهر کرج، تصریح کرد: شهردار جدید کرج دانش‌آموخته حوزه شهری است که تجارب زیادی در این بخش دارد.

شهردار سابق کرج رشد برنامه‌ریزی در سطوح ملی را منوط به توجه به برنامه‌ریزی در سطوح شهرستانی دانست و گفت: با توجه به رکود صنعت ساخت‌وساز در شورای شهر چهارم و بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در آن زمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم.

ترکاشوند تصریح کرد: در حالی دولت پروژه‌های زیر ۷۵ درصد خود را از دستور کار خارج کرد که امروز علی‌رغم تمام مشکلات بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را تحویل داده‌ایم.

وی بابیان اینکه برای نخستین بار اطلس فرهنگی شهر کرج تهیه و تدوین شد، گفت: درصد رشد بودجه مصوب سال جاری نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۲۲ درصد و بودجه عمرانی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۲۴ درصدی را شاهد بوده است.

شهردار سابق کرج تولید محتوای ۱۰۰ عنوان کتاب شهروندی را از دیگر اقدامات انجام‌گرفته برشمرد و افزود: با کمک همگان موفق به اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی در کلان‌شهر کرج شدیم.