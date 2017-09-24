به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده عصر یکشنبه در یادواره شهدای بسیج اصناف شهرستان بشرویه ضمن تسلیت ایام ماه محرم اظهارکرد: قیام امام حسین (ع) وحوادث سرزمین کربلا را می‌توان در بین رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دید، چراکه کربلای ایران نیز از سال ۱۳۶۰ آغاز شد.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: امنیت مهم‌ترین اصول یک نظام است که همه ما این نعمت بزرگ را مدیون رشادت های شهدا هستیم.

زمان زاده عنوان کرد: اصناف و بازاریان نیز سهم بسزایی در پیروزی های رزمندگان داشتند، چراکه با کمک های مادی و مایحتاج خود پشت جبهه‌ها را پوشش می‌دادند.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: امروزه نیز تمام تولید کنندگان و بازاریان سربازان جبهه های جنگ اقتصادی هستند که همه باید با حمایت خود آنان را حمایت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی مبلغ حوزه علمیه و سخنران یادواره شهدای بسیج اصناف شهرستان بشرویه نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وتسلیت ایام الله ماه محرم گفت: خدمات سپاه و حوزه امنیت شهرستان بشرویه آنقدر ستودنی بوده است که فراتر از استان خراسان جنوبی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همه ما مفتخریم که در کشوری زندگی می‌کنیم که امنیت بالایی دارد و این امنیت را مدیون شهدایی هستیم که نگذاشتن ظلم بر این ملت حاکم شود.

حجت الاسلام نوروزی بیان داشت: جایگاه و مقام شهید آنقدر والا است که در روایات متعدد آمده است برای فرزندان خود آرزوی شهادت در راه اسلام کنید.

این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: جایگاه مکتب شیعه و محب ائمه اطهار بسیار والا است چرا که مؤمن واقعی با شهادت از دنیا خواهند رفت.

نوروزی گفت: در جهان جنگ های متعددی برپا شد که برای غصب کردن و بدست آوردن منفیعاتی است که نیاز دارند و متاسفانه بر سرزمین ایران اسلامی جنگ های متعدد دشمنان وارد کردند و اکنون جنگ افتصادی را راه انداختند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری (ره) اذن جهاد برای جنگ اقتصادی و فرهنگی را صادر کرده‌اند و ۴سال است که همگان را بر حمایت از کالاهای ایرانی رشادت داده‌اند و ما همه به اذن ایشان باید این دستور را اجابت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی در جمع بازاریان و اصناف بشرویه گفت: اکنون هدف برای فروشنده و خریدار مشخص شده است و باید با حمایت بیشتر از کالای ایرانی و خرید پیروز این جنگ ناجوانمردانه بود.

وی گفت：دشمن با تبلیغات مکرر در جهت خرید کالا و ضربه به اقتصاد داخل بسیار تلاش می‌کند امادر مقابل تولدکنندگان داخلی متضرر از این حمایت هایی شده‌اند.

مبلغ حوزه و دانشگاه افزود：برای پیشرفت و مقابله با هجمه های فرهنگی و اقتصادی باید یک سری از مسأل را به جوانان بسیجی واگذار کرد و جوان ایرانی را نباید کم دید.