به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق درحالی که تنها یک روز به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باقی مانده است، گفت: هدف از برگزاری این همه پرسی تجزیه عراق است.

وی افزود: پشت هموطنان کُرد خود را خالی نمی کنیم. عراق برای تمامی عراقی ها باقی خواهد ماند. عراقی ها از ماجراجویی های صدام معدوم چه چیزی جز ویرانی و ویران گری دیدند؟

العبادی ادامه داد: بعثی های عرب و بعثی های کرد صدام را در جنایتهایش علیه کردهای عراق یاری کردند. من به ملت کُرد عراق می گویم که بیشتر مشکلات اقلیم کردستان، داخلی است و ربطی به بغداد ندارد. یکی از عوامل توقف کار پارلمان اقلیم کردستان در طول دو سال گذشته همین مشکلات داخلی اقلیم بوده است. من از کُردها می خواهم تا رهبران خود را در خصوص درآمدهای نفتی و اینکه این درآمدها در کجا هزینه شده اند، مورد بازخواست قرار دهند.

وی گفت: با نزدیک شدن به پیروزی علیه داعش با توطئه تجزیه عراق مواجه شده ایم. ما گام های خود را برای حفظ امنیت مردم عراق و حراست از تمامیت ارضی کشور اتخاذ خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: برگزاری همه پرسی بدون موافقت بغداد، برخلاف قانون اساسی است. اکنون سوال اینجاست که درآمدهای نفت در کردستان کجا می رود؟

العبادی تصریح کرد: تشکیل کشوری نژادی را نمی پذیریم. از دعوت ها به تفرقه افکنی و بازگشت به دوره تاریکی شگفت زده ایم. مشکلات کردستان به دلیل گسترش فساد و مدیریت نادرست است.