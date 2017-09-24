به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام منصور هاشمی در تجمع بزرگ لبیک یا حسین(ع) در امامزاده عبدالله(ع) روستای کارشک شهرخضری با اشاره به اینکه اعضای جامعه اسلامی باید فرزندان خود با اصول دینی و الهی تربیت کنند، اظهار داشت: قرار دادن محبت اهل بیت(ع) در دل فرزندان، مهم‌ترین رسالت والدین در قبال ترویج فرهنگ عاشورایی در عرصه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: با توجه به توطئه‌های شوم دشمنان دین و مکتب اسلام ناب محمدی مسئولان و والدین نقش مهمی در زنده نگه داشتن ارزش‌های دینی و الهی ایفا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی آموزش سبک زندگی از امام حسین(ع) و واقعه عاشورا را ضروری دانست و افزود: ایام محرم به ویژه عاشورا دانشگاه انسان شناسی و شناخت راه سعادت در زندگی است.

حجت الاسلام هاشمی ادامه داد: قیام امام حسین (ع) در عاشورا برای احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

وی افزود: لبیک یا حسین (ع) با برپایی نماز، احیای دین و معرفت دینی محقق می‌شود.