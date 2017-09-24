مهم ترین هدف عاشورا زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین عصر یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهارکرد: اولین هفته از ماه محرم باعنوان هفته امربه معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

وی افزود: امام حسین (ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر است و میتوان مهم ترین هدف قیام کربلا را زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر دانست.

حجت الاسلام شمس الدین با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای انقلاب و شهدای مدافع حرم نیز گفت: الگو و اسوه این شهدا نیز امام حسین(ع) و قیام عاشورا بوده است و شهدا با این اقدام خود سعی در ادامه نهضت حسینی داشته اند.

امام جمعه شهرستان بشرویه درخصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر نیز افزود: اگر این مهم دربین تمامی جوامع رواج داشت قطعا شاهد زورگویی های برخی کشورهای ظالم و ایجاد ناامنی هایی در برخی مناطق نبودیم.

وی ادامه داد: باتوجه به جنگ نرمی که امروز دشمنان نظام و اسلام در پیش گرفته اند بایستی باتوجه و ترویج بیشتر فریضه امربه معروف و نهی از منکر در مقابل توطئه های آنان بایستیم.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین به نحوه صحیح انجام امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: برای تاثیرگذاری بیشتر بایستی حتما این مهم طبق اصول و قواعد خود بسته به زمان و مکان شکل گیرد.