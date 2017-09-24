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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

در دومین روز سال جدید تحصیلی رخ داد؛

مرگ دو دانش آموز فیض آبادی در تصادف جاده ای

مرگ دو دانش آموز فیض آبادی در تصادف جاده ای

تربت حیدریه- رئیس مرکز فوریت های پزشکی تربت حیدریه گفت: دو دانش آموز فیض آبادی بر اثر تصادف با خودروی نیسان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادوست بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با دومین روز از سال تحصیلی جدید متاسفانه دو دانش آموز که سوار بر موتور سیکلت در حال پیمودن مسیر در جاده مه ولات به فیض آباد بودند با خودروی نیسان برخورد کرده و جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: این دانش آموزان ۱۷ سال سن داشته و پس از تصادف به دلیل شدت جراحات وارده در دم  جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی تربیت حیدریه خاطرنشان کرد: همچنین در این حادثه راننده نیسان نیز مصدوم شده بود که برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 4096811

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