کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه مهم ترین هدف دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، مهدی صادق احمدی در جمع کارمندان اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در نمازخانه این اداره کل به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه ترویج ارزش های دفاع مقدس در جامعه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، اظهار داشت: باید تلاش کرد که زوایای مختلف هشت سال دفاع مقدس برای جوانان بیان شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مدیر سازمان بسیج ادارات سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: دشمن به دنبال توطئه های مختلف بر علیه کشور است که هم اکنون تهاجم فرهنگی دشمن، مهم ترین جنگ دشمن با کشور است.

صادق احمدی با بیان اینکه کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه مهمترین هدف دشمن است، افزود: هشت سال دفاع مقدس برای جوانان امروز جامعه یک گنج به شمار می رود که باید با تکیه به این گنج ارزشمند در برابر دشمن ایستاد.

وی گفت: شهدا مردان بزرگی بودند که در مسیر حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع از کشور از جان خود گذشتند