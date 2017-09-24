به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در دیدار خانم گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور؛ راههای گسترش همکاری این سازمان با بخش بین الملل این مرکز بررسی و بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید کرد.

در این دیدار دکتر شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اظهار خرسندی از حضور یک بانوی ایرانی در کسوت نمایندگی برنامه جهانی غذا در ایران و تنها نماینده بومی این سازمان بین المللی دربین ۸۰ کشور جهان گفت: کارشناسان ما آمادگی لازم برای اتصال جامعه خیرین در استانها با دفتر برنامه جهانی غذا در ایران را دارند و شما می توانید از این ظرفیت در کمک غذایی به ساکنان مهمانشهرها استفاده کنید، ضمن اینکه وجود سازمانهای مردم نهاد نیز می تواند در انجام این ماموریت اثرگذار باشد.

شجاعی کیاسری خدمات دفتر برنامه جهانی غذا در جمهوری اسلامی ایران را اقدام انسان دوستانه در حد اعلی برای کمک به انسانهای درمعرض خطر و ناامید و در عین حال ماموریتی دشوار توصیف کرد و افزود: تلاش ما یاری رساندن به شما برای استمرار خدمات رسانی به مهاجران و پناهندگان است تا عملکرد شما به عنوان یک بانوی ایرانی که توانسته است اعتماد جامعه جهانی را جلب کند، نمود بیشتری در جهان پیدا کند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل وزارت کشور با اشاره به بیش از ۳ دهه میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان بویژه اتباع کشور افغانستان گفت: این کمکها علیرغم فضاسازی سنگین و دروغین دشمنان نظام اسلامی صورت می گیرد و جامعه جهانی به خوبی به ارزش خدمات نظام به پناهندگان واقف است و به آن اذعان دارد.

در این دیدار خانم نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با بیان اهم وظایف و اقدامات این دفتر در ایران گفت: در مهمانشهرها سبد کالا در بسته های ۱۶ کیلویی حاوی مواد غذایی خشک توزیع می شود و قرار است از ابتدای سال میلادی آینده به جز آرد هزینه سایر اقلام بصورت نقد به پناهندگان پرداخت شود تا بتوانند سبد غذایی متنوع تری برای خود فراهم کنند.

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: برنامه جهانی غذای سازمان ملل در بیش از ۸۰ کشور جهان فعالیت دارد و دفتر تهران تنها نمایندگی این سازمان در جهان است که توسط افراد بومی اداره می شود.

وی از کمکهای انسان دوستانه جمهوری اسلامی در مهمان شهرها قدردانی کرد و خواهان تعامل و همکاری بیشتر با وزارت کشور شد.

خانم گرامی همچنین از حسن توجه وزارت کشور به فعالیتهای دفتر برنامه جهانی غذا در تهران قدردانی کرد./