شهر کرج به مصیبت توسعه ناموزون دچار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نصیری در مراسم تودیع و معارفه شهردار کرج که عصر یکشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهار کرد: شهر کرج دچار مصیبت توسعه ناموزون شده است.
وی بابیان اینکه برخی شهرها جان سالم از این مصیبت به درنبرده بهگونهای که این شهرها زیبنده زندگی برای شهروندان نیست، افزود: کرج به سبب مشکلات تحمیلی با ناملایمات متعددی مواجه است.
شهردار کرج با اشاره به اینکه امیدوارم توفیق خدمت به مردم بیش از گذشته به بنده اعطا شود، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات شهری در بخشهای مختلف به همکاری همگانی و بین دستگاهی نیاز دارد.
نصیری ادامه داد: دست همکاری خود را بهسوی تمام افرادی که در راستای توسعه شهر نقش بسزایی دارند دراز میکنم تا مطالبات مردمی به مرحله اجرا درآید.
وی با اشاره به اینکه مردم بهاندازه کافی شعار شنیده و اکنون زمان عمل فرارسیدهاست، خاطرنشان کرد: برنامههای تخصصی خود را به شورای شهر کرج ارائه کردهام، چالشهای فرهنگی و اجتماعی شهر یکی از مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
نصیری با اشاره به اینکه صرف احداث بزرگراهها جوابگوی ترافیک شهری نخواهد بود نباید به مباحث حملونقل به شکل سنتی نگاه کرد، ادامه داد: بدون شک حملونقل هوشمند بستر برونرفت از مشکلات را فراهم میکند.
شهردار کرج گفت: استفاده از مترو و حملونقل عمومی مهمترین اقدامی است که باید در جامعه نهادینه شود.
وی با تأکید بر اینکه باید بستر اقتصادی شدن کرج فراهم شد، تصریح کرد: کرج با مصیبت بزرگ تردد از دیگر استانها ازجمله تهران به کرج را به خود اختصاص داده است.
وی لزوم ساماندهی ورودی شهرها ازجمله کلانشهر کرج را حائز اهمیت برشمرد و افزود: وجود زباله و نخاله در حاشیه اتوبانها منظرهای است که مردم را مورد آزار قرار میدهد، چطور انتظار داریم گردشگران وارد شهر شوند درحالیکه بستر این مهم فراهم نشده است.
نصیری بابیان اینکه اگر بتوان ۱۰ درصد از ترددهای عبوری (گردشگران) را وارد شهر کرج کنیم در بخش ایجاد اشتغال تحولی عظیم در این منطقه به وجود خواهد آمد، گفت: در خصوص اجرای پروژههای عمرانی اولویتبندی لازم انجام میگیرد.
شهردار کرج اعلام کرد: ساماندهی شهر ازنظر خدمات شهری امری ضروری است باید در خصوص ارائه خدمات شهری وارد محلات شده و توسعه محلات با مرکزیت مساجد را در دستور کار قرار دهیم.
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