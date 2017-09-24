شهردار اقبالیه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور رضا گروسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، حجت الاسلام سید مرتضی فاطمی امام جمعه اقبالیه، اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه در سالن اجتماعات فرهنگسرای شهرداری، مهران اکبرپور به عنوان شهردار جدید اقبالیه معرفی شد.

محمد پیری شهردار سابق اقبالیه در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از کارهای انجام شده اظهارداشت: در این شهر تلاش کردیم با اجرای طرح های عمرانی سیمای شهری را متحول کنیم.

وی بیان کرد: با همکاری و تعامل منطقی شورای شهر و شهرداری کارها با شتاب و سرعت خوبی عملیاتی شد و جلو رفت و شهر امروز وضعیت خوبی پیدا کرده است.

پیری گفت: یکی از موفقیت های شهرداری در سالهای اخیر تنظیم سند چشم انداز بیست ساله است که بر این اساس توسعه و عمران شهری ترسیم شده و کارها در این مسیر پیش می رود.

شهردار سابق اقبالیه یادآورشد: برای جلب رضایت مردم و رفاه حال شهروندان با اجرای چند طرح مهم مانند شهرک ترافیک، المان شهدای گمنام، بهسازی و مرمت کانال و خیابان امام رضا(ع)، سرپوشیده کردن کانال های سطح شهر، احداث بوستان ولایت، احداث پارک های محله، آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر، به فضای شهر طراوتی دیگر بخشیده شده است.

وی بیان کرد: همچنین نصب تمثال مبارک شهدا در مبادی ورودی شهر، احداث میدان خروجی شهر به سمت تاکستان با نام امام خمینی، ایجاد مرکز کارآفرینی شهرداری، طراحی و آغاز ساخت پارک بانوان از اقدامات مهم سالهای اخیر در شهرداری اقبالیه است.