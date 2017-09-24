به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر از استان‌های جوان کشور است و باید تلاش کنیم که فضا برای فعالیت جوانان در سطح استان فراهم شود.

وی به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش سطح مطالعه مردم نقش مستقیمی در توسعه و پیشرفت جامعه در سطوح مختلف خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: رسانه‌ها در جامعه نقشی تاثیرگذار دارند و باید در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی نیز عملکرد مناسبی را داشته باشند.

وی خواستار برنامه‌ریزی و انجام اقدامات عملی در زمینه ترویج مطالعه و کتابخوانی شد و افزود: در راستای ایجاد اشتیاق و انگیزه کتابخوانی باید با نگاه علمی گام های اساسی برداشته شود.

گراوند تاریخ استان بوشهر در حوزه تعلیم و تربیت را درخشان خواند و تصریح کرد: باید روحیه دانش‌پژوهی و مطالعه در استان بوشهر احیا شود و نسل جوان به سمت مطالعه و کتاب‌خوانی سوق داده شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: شهرداری‌های استان سهم کتابخانه‌های عمومی را پرداخت کنند و در ترویج فرهنگ مطالعه کوشا باشند.