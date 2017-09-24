برگزیدگان مسابقه رسانه ای «طبیعت مهربان» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد گیلان حسین ابراهیمیان اظهار کرد: فراخوان شرکت در مسابقه رسانه ای «طبیعت مهربان» اوایل تیرماه سال جاری منتشر شد.

وی با اشاره به مشخص شدن برگزیدگان این مسابقه، افزود: این مسابقه به منظور فعال کردن مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری گیلان در زمینه محیط زیست و با هدف گسترش سطح آگاهی شهروندان در زمینه محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به ارسال ۶۱ اثر شامل در قالب گزارش، مقاله، عکس به دبیرخانه این مسابقه اشاره کرد و گفت: این آثار در نشریات محلی پنجره نو، خزر، آوای شمال، گیلان امروز، معین، سوال جواب، گلچین امروز، فجر خزر، هاتف، گیلان بهتر و ٤ دی و همچنین دفاتر استانی خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم، مهر، موج و برنا منتشر شده است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی آثار و معرفی نفرات برگزیده از سوی تیمی متشکل از کارشناسان رسانه، تصریح کرد: رتبه نخست این مسابقه به مقاله «شهروندان اعتراض نکنند؛ تولیدکنندگان زباله مشغول کارند» اثر منتشر شده «علی همرنگ» در هفته نامه هاتف، مقام دوم به مقاله «محیط بان افتخاری باشیم» نوشته «علی علیزاده» از هفته نامه ٤ دی، عکس‌های «بدون شرح» از «طوفان بهداد» از هفته نامه هاتف و «عکس طبیعت» اثر «مهدی خالقی» از روزنامه پنجره نو مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

ابراهیمیان در ادامه افزود: نفرات برگزیده، پس از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی طی مراسمی در این اداره‌ کل ارشاد گیلان تقدیر می شوند.