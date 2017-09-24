به گزارش خبرنگار مهر، حسین الیاسی عصر امروز در دیدار فینال وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا در عشق آباد ترکمنستان به مصاف بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان رفت و با نتیجه ۱۲ بر ۶ شکست خورد و نایب قهرمان شد.

الیاسی صبح امروز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یلاس رنگول از پالائو را شکست داد. وی در دور بعد مقابل منگ هی جیگان از کشور چین را با نتیجه ۹ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. الیاسی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ژیگر ذاکیروف از قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار فینال شد.