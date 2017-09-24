به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل امروز در دیدار با «ری یونگ-هو» وزیر خارجه کره شمالی اعلام کرد که تنش‌ های کنونی در شبه جزیره کره باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود.

در دیدار ۳۰ دقیقه‌ای «گوترش» با «ری یونگ-هو» (Ri Yong-ho)، وزیر خارجه کره شمالی از عزم این کشور در پاسخ قاطع به تهدید اخیر ترامپ که در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود پیونگ یانگ را به طور کامل نابود می کند؛ خبر داد.

دبیر کل سازمان ملل نیز در ادامه گفت که وی باید به وظیفه خود برای استقرار صلح و امنیت در جهان عمل کند.