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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

وزیر خارجه کره‌شمالی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل:

پیونگ‌یانگ به تهدید ترامپ علیه این کشور پاسخ قاطع می‌دهد

پیونگ‌یانگ به تهدید ترامپ علیه این کشور پاسخ قاطع می‌دهد

وزیر خارجه کره شمالی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل از عزم این کشور در پاسخ قاطع به تهدید اخیر ترامپ که در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود پیونگ یانگ را به طور کامل نابود می کند؛ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل امروز در دیدار با «ری یونگ-هو» وزیر خارجه کره شمالی اعلام کرد که تنش‌ های کنونی در شبه جزیره کره باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود.

در دیدار ۳۰ دقیقه‌ای «گوترش» با «ری یونگ-هو» (Ri Yong-ho)، وزیر خارجه کره شمالی از عزم این کشور در پاسخ قاطع به تهدید اخیر ترامپ که در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود پیونگ یانگ را به طور کامل نابود می کند؛ خبر داد.

دبیر کل سازمان ملل نیز در ادامه گفت که وی باید به وظیفه خود برای استقرار صلح و امنیت در جهان عمل کند.

کد مطلب 4096836

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