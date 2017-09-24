اقلیم کردستان عراق سند سیاسی منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، خلیل ابراهیم عضو شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان عراق درکنفرانس خبری امروز خود تاکید کرد که این سند سیاسی متشکل از ۱۵ بند بوده و در برگیرنده حقوق قومی، سیاسی، طایفه ای، فرهنگی و اداری اقشار مختلف مردم کرد است و توسط نمایندگان آنها در اقلیم کردستان نوشته شده است.

در این سند تاکید شده که اقلیم کردستان در صورت جدایی از عراق یک کشور مدنی فدرال خواهد بود و حقوق قومیت ها و طوایف از جمله کردها، اعراب، ترکمن ها، کلدانی ها، آشوری ها، ارمنی ها و ایزدی ها و مسیحیان و مسلمانان و یهودیان و زرتشتیان و مندائیان در آن رعایت می شود.

بر اساس این سند زبانهای کردی، عربی، ترکمنی، سریانی و ارمنی پنج زبان رسمی کردستان عراق خواهد بود و ترکمن ها و اعراب و ایزدی ها و دیگر طوایف بر مناطق خود بر اساس نظام فدرالی حکمرانی خواهند کرد.

قرار است این سند برای تصویب به پارلمان اقلیم و شورای عالی همه پرسی ارائه داده شود. منابع آگاه نیز اعلام کردند که قرار است سرود ملی جداگانه ای تدوین شود.