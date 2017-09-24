ولایتی: مذاکره و تجدید نظر در برجام از سوی ایران منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل امروز یکشنبه در دیدار «میشل دوکلو» رئیس آکادمی دیپلماسی فرانسه با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبارزه با تروریسم، حمایت از دولت های قانونی و ملت های مظلوم منطقه به عنوان سیاست اصولی تاکید کرده و این مهم را برای ثبات و امنیت جهانی ضرورتی انکارناپذیر می داند که این سیاست با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به این که بر خلاف گذشته که شرایط بین المللی موضوعات منطقه ای را متاثر می ساخت، امروز شاهد هستیم که مسائل منطقه ای بر شرایط بین المللی تاثیرات راهبردی دارد افزود: معتقدیم که کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه باید سیاست مستقل تری را در ارتباط با منطقه اتخاذ کنند و تصریح می کنم اگر مقاومت ها و سیاست های اصولی ایران در منطقه نبود، امروز باید شاهد رشد روزافزون تروریسم و تسلط آنان در منطقه به جای دولت های قانونی باشیم که همه شاهد جنایت های این گروه ها بوده و هستیم.

ولایتی تصریح کرد: موضوعات منطقه حتما راه حل نظامی ندارد و نمی توان با حمایت از گروه های تروریستی و با استفاده از زور و اقدامات تروریستی نسبت به تغییر دولت های قانونی اقدام کرد و این شیوه قطعا صلح و ثبات منطقه ای و جهانی را به خطر می اندازد.

وی همچنین به موضوع برجام اشاره کرد و افزود: این یک تفاهم بین المللی است و هرگونه مذاکره و تجدید نظر در برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران منتفی است و به نظر می رسد کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه باید در این زمینه سیاست های مستقل تری را اتخاذ کنند.

ولایتی به دیدارهای دو جانبه در سطوح عالی هم اشاره کرد و افزود: روابط دو کشور سابقه تاریخی داشته و دیدارهای انجام شده روسای جمهوری ایران و فرانسه در سال های اخیر نیز بر توسعه این روابط افزوده است و باید دراین زمینه گام های عملی را برنامه ریزی و به اجرا درآورد.

رئیس آکادمی دیپلماسی فرانسه هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار به روابط رو به رشد دو کشور اشاره و تاکید کرد: فرانسه از برجام حمایت کرده و برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی و تلاش کرده و دو کشور در زمینه های مختلف علاقه مند به توسعه روابط هستند.

وی همچنین به ضرورت ثبات و برقراری امنیت و حمایت از دولت های قانونی منطقه تاکید کرد.