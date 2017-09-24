دفاع مقدس دوران طلایی ایران اسلامی است/ وحدت رمز پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی غروب یکشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس و در جمع رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی میامی، ضمن اشاره به دفاع مقدس به مثابه دوران طلایی انقلاب اسلامی، بیان داشت: هم زمانی هفته دفاع مقدس با ماه محرم بدین معنا است که باید فداکاری ها ایثارگری ها و از جان گذشتگی های دلاور مردانی را که با تاسی از اباعبدالله(ع) و با قدرت و صلابت از میهن اسلامی خود دفاع کردند به نسل های بعدی انقلاب منتقل کرد.

وی افزود: دفاع مقدس دورانی است که یک متجاوز با تمام قوا و با تمام نقشه های خود به ایران حمله کرد و نسل طلایی انقلاب با پایمردی، ایستادگی و از خودگذشتگی تمام جامعه جهانی را هشت سال انگشت به دهان واداشت چرا که با آن همه حمایت بین المللی فتح ایران در یک هفته برایشان محتمل بود اما آنها فکر پایمردی ایران اسلامی را نمی کردند.

نسل جوان جامعه از معارف جنگ مطلع شود

فرماندار میامی با بیان اینکه نویسندگان غرب، انقلاب اسلامی ایران را پیروزی خون بر شمشیر تعریف کردند، بیان داشت: این تعبیر برای جنگ نیز این گونه بیان شده که جنگ تحمیلی، ایستادگی و دلاور مردی مردان مومن ایران اسلامی در برابر تانک، توپ و تجهیزات نظامی دشمنان نام دارد.

کریمی با بیان اینکه ایران اسلامی در دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت مثال زدنی را از خود نشان داد، تاکید کرد: به پاس وفاداری رزمندگان اسلام، ایران امن ترین کشور دنیا است و این امر به برکت خون شهدا است لذا باید خاطرات جنگ را برای نسل های کنونی بازگو کرد تا بدانند این جنگ توسط چه افرادی و در چه وضعیتی مدیریت و راهبری می شد.

وی با تاکید بر اینکه نسل جوان جامعه از معارف جنگ مطلع شود، افزود: امروز نسل جوان جامعه باید بداند که رزمندگان اسلام در مقابله با معابر مین گذاری شده صدامیان چگونه از روی پل های انسانی ساخته از عشق و ایثار عبور می کردند و چه عزیزانی در این راه جانفشانی کردند تا امروز انقلاب اسلامی در اوج عظمت و اقتدار سرپا بماند.