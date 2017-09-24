پیروزی مقتدرانه پتروشیمی بندرامام برابر نماینده فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره از رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های آسیا که از سی و یکم شهریور تا هشتم مهر در چین برگزار می‌شود، عصر امروز با برگزاری دیدار نماینده ایران و فلسطین پیگیری شد.

در این دیدار تیم پتروشیمی بندرامام موفق شد با نتیجه ۱۰۸ بر ۴۵ حریف خود را شکست دهد.

تیم پتروشیمی بندرامام در سومین دیدار خود از ساعت ۱۹:۳۰ فردا دوشنبه به وقت کشور میزبان به مصاف مونو ومپایرز تایلند خواهد رفت.

۱۰ تیم در این دوره از مسابقات برابر یکدیگر به میدان می‌روند که مرحله مقدماتی در دو گروه پنج تیمی برگزار می‌شود.