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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

بسکتبال باشگاه های آسیا - چین

پیروزی مقتدرانه پتروشیمی بندرامام برابر نماینده فلسطین

پیروزی مقتدرانه پتروشیمی بندرامام برابر نماینده فلسطین

تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام دیدار خود برابر نماینده فلسطین در جام باشگاه های آسیا را با پیروزی پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره از رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های آسیا که از سی و یکم شهریور تا هشتم مهر در چین برگزار می‌شود، عصر امروز با برگزاری دیدار نماینده ایران و فلسطین پیگیری شد.

در این دیدار تیم پتروشیمی بندرامام موفق شد با نتیجه ۱۰۸ بر ۴۵ حریف خود را شکست دهد. 

تیم پتروشیمی بندرامام در سومین دیدار خود از ساعت ۱۹:۳۰ فردا دوشنبه به وقت کشور میزبان به مصاف مونو ومپایرز تایلند خواهد رفت.

۱۰ تیم در این دوره از مسابقات برابر یکدیگر به میدان می‌روند که مرحله مقدماتی در دو گروه پنج تیمی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4096850
رضا خسروي

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