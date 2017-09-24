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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

کسب ۱۲ مدال توسط کاراته‌کاهای ایران در لیگ جهانی

کسب ۱۲ مدال توسط کاراته‌کاهای ایران در لیگ جهانی

پرونده کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی کاراته وان ترکیه با ۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابتها که با حضور ۱۲۶۲ کاراته کا از ۸۵ کشور بمدت دو روز در استانبول ترکیه برگزارشد، تیم ایران توسط فاطمه چالاکی در وزن منهای ۵۵ ، هامون درفشی پور در وزن منهای ۶۷، بهمن عسگری در وزن منهای ۷۵ و کیوان بابان در وزن منهای ۸۴ کیلو گرم به چهار نشان طلا دست یافت.

مهدی قراری زاده و صالح اباذری در اوزان منها و به اضافه ۸۴ کیلو گرم، تیم کاتای مردان متشکل از تدین، روشنی و ساجدی فر و تیم کاتای زنان با ترکیب احمدی، خسروی و صادقی به چهار مدال نقره دست یافتند.

امیررضا میرزایی در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم، علی فداکار در وزن منهای ۸۴ کیلو گرم مردان برنزی در تاتامی استانبول بودند ، ضمن اینکه دو تیم کاتای بانوان متشکل از افشار، عزیزی، موقرنیا و اکرمی، خانی و نوبهاری نیز بر سکوی سوم ایستادند.

کد مطلب 4096857

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