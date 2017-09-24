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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

سفیر روسیه در آمریکا:

آمریکا برای بهبود روابط با مسکو چراغ سبز نشان داده است

آمریکا برای بهبود روابط با مسکو چراغ سبز نشان داده است

سفیر تازه منصوب شده مسکو در واشنگتن گفت که آمریکا آمادگی ضمنی خود را برای بهبود روابط با روسیه نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «آناتولی آنتونوف» سفیر تازه منصوب شده مسکو در واشنگتن امروز طی اظهاراتی از آمادگی وزارت خارجه آمریکا برای بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن خبر داد.

آنتونوف گفت که چراغ سبزهایی دریافت کرده ایم که نشان دهنده تمایل وزارت خارجه آمریکا برای بهبود روابط میان دو طرف است.

وی تصریح کرد: من ارتباطات زیادی با همکارانم در وزارت خارجه آمریکا دارم. استنباط اولیه من این بود که احساس می کردم آمادگی برون رفت سریع از این وضعیت ممکن است.

سفیر روسیه افزود: من تصور می کنم هیچ کس به دنبال بدتر شدن وضعیت در روابط ما نیست.

کد مطلب 4096858

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