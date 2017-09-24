توافق نظامی ارتش عراق و پیشمرگه درباره آزادسازی الحویجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع امنیتی تاکید کردند که این توافق نامه نظامی در برگیرنده پنج بند است و امضای آن با حضور نمایندگان ائتلاف بین المللی آمریکا صورت گرفت.

بر اساس این توافق نامه نیروهای پیشمرگه باید راه حمله را در برابر نیروهای ارتش عراق در جنوب کرکوک باز کنند و هر زمان که نیروهای ارتش به پیشمرگ ها نیاز داشتند تجهیزات لجستیکی لازم را ارسال کنند. آنها هم چنین باید راه را برای آوارگان باز کنند.

در این توافق نامه تاکید شده که نیروهای پیشمرگه از طریق حملات توپخانه ای در این عملیات شرکت کنند و از هیچ منطقه ای که در حال حاضر در آنجا مستقر هستند عقب نشینی نکنند.