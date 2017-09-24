همایش تجلیل از فرشتگان صبر در بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین داغمه چی، فرمانده سپاه ناحیه بهشهر شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از فرشتگان صبر در حسینیه قتلگاه بهشهر گفت: جانبازان تمثال وفاداری و ایثار هستند که با لبخند زخم خویش، خاطرات خفته عباس را بیدار می‌کند.

وی افزود: این مراسم به همت بسیج خواهران باهدف تجلیل از همسران جانباز بالای ۶۰درصد برگزار شد و یکی از برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس بوده است که باقوت انجام شد و دیدار و سرکشی از ۴۷ جانباز بالای ۶۰درصد ازجمله برنامه‌های مهم این همایش بود که باقوت برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر بیان داشت: همسران جانباز، دهها سال همچون فرشته از جانبازان نگهداری می‌کنند و تجلیل از این فرشتگان از وظایف مهم ما است و امیدواریم زحمات جانبازان را با ادامه دهندگی راه آنان در هشت سال دفاع مقدس و بعدازآن جبران کنیم.

این مسئول افزود: در تمام این بازدیدها، همه جانبازان شاکر خداوند هستند و ما هم باید قدردان حضور آنان و بانوان و همسران این عزیزان باشیم.

در این مراسم از همسران و فرشتگان صبور ۴۷جانباز بالای ۶۰درصد شهرستان بهشهر تجلیل شد.