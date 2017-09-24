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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۶

در جلسه امروز هیئت دولت؛

«مصطفی سالاری» به عنوان استاندار گیلان معرفی شد

«مصطفی سالاری» به عنوان استاندار گیلان معرفی شد

رشت- «مصطفی سالاری» در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان استاندار گیلان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «مصطفی سالاری» بعدازظهر امروز (یکشنبه) در جلسه هیئت دولت با کسب رأی اعتماد از سوی وزرا به عنوان استاندار گیلان معرفی شد.

پیش از این «محمدعلی نجفی» استاندار گیلان بود که در حال حاضر به عنوان استاندار استان البرز معرفی شده است.

در کارنامه کاری «مصطفی سالاری» استانداری استان بوشهر در دولت یازدهم به چشم می خورد وی همچنین جوان ترین استاندار دولت گذشته نیز بود.

مصطفی سالاری متولد سال ۱۳۵۵ در روستای دشت گور شهر شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان است.

وی تحصیلکرده رشته حقوق تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی دانشگاه بوردو فرانسه است.

سالاری در سال ۱۳۸۱ جذب وزارت نفت شد و مسئولیت‌های متعددی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس داشت و تا قبل از استانداری بوشهر رئیس پژوهشکده حقوق و توسعه پایدار مؤسسه مطالعاتی بین‌المللی وزارت نفت بود.

کد مطلب 4096864

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