به گزارش خبرگزاری مهر، «استیو منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا امروز در مصاحبه با برنامه «این هفته» شبکه تلویزیونی «اِی بی سی نیوز» بدون اشاره به تهدید اخیر کره شمالی توسط ترامپ در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل که گفته بود «کره شمالی را به طور کلّی ویران خواهد کرد»، از تلاش ترامپ برای عدم ورود به جنگ با پیونگ یانگ خبر داد.

وزیر خزانه داری آمریکا در این مصاحبه بی آنکه به اقدامات تحریک آمیز کشور در شبه جزیره کُره اشاره ای کند، گفت: ترامپ چه به لحاظ نظامی و چه از نظر اقتصادی آماده دفاع از این کشور در برابر تهدیدات هسته ای کره شمالی است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور گفته است که تمام گزینه ها روی میز است. گزینه های زیادی برای اقدام علیه پیونگ یانگ به رئیس جمهور ارائه شده است؛ لذا وی نیز در زمان مقتضی به تصمیم گیری در این خصوص می پردازد.

«استیو منوچین» در ادامه افزود: آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه کره شمالی وضع کرده است.

به گزارش رویترز، وزیر کابینه ترامپ ادامه داد: به شما اطمینان می دهم که اولویت شماره یک رئیس جمهور تأمین امنیت مردم آمریکا و متحدانمان است. ترامپ نمی خواهد به جنگ هسته ای با کره شمالی وارد شود و لذا هرکاری را برای جلوگیری از این حادثه به انجام خواهیم داد.

این در حالیست که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه ساعاتی پیش اعلام کرده بود، از آنجائیکه ترامپ از دسترسی کره شمالی به تسلیحات هسته ای اطمینان دارد، هرگز به این کشور حمله نمی کند.