جنسیت نباید مانع ارتقای بانوان شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی شامگاه یکشنبه در شورای اداری استان خواستار آموزش پرسنل در موضوعات مفید دارای اولویت شد و بر اهمیت ایجاد فرصت‌های کافی جهت ارتقا سطح آگاهی عمومی و تخصصی بانوان شاغل با معرف‌های تشویقی لازم تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان استان مازندران در رابطه با ورزش و رفاه بانوان، خواستار در نظر گرفتن اوقات مشخص و مستمر جهت این امر با توجه به شرایط هر نهاد و دستگاه و همچنین، گسترش فضاهای این‌چنینی برای زنان خانه‌دار استان شد.

جمشیدی، امور مشاور بانوان دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها را جایگاهی مؤثر و سازنده و نه صرفاً یک تشکیلات تشریفاتی دانست و بر حمایت از این بخش تأکید کرد؛ چراکه هر یک از آن‌ها نماینده تعداد کثیری از زنانی هستند که دسترسی به محیط و مسئول ندارند.

وی با توجه به ظرفیت‌های استان مازندران، بر برگزاری نشست مستمر هم‌اندیشی با فعالان حوزه‌های مختلف زنان در شهرستان‌ها تأکید کرد و این امر را برای ایجاد آگاهی و اشراف لازم بر تمام نقطه نظراتی که در شهرستان‌ها وجود دارد مهم برشمرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران بر تسهیل در اخذ تسهیلات برای بانوان کارآفرین با توجه به مشکلات مضاعفی که آن‌ها نسبت به همتایان مرد خوددارند، تأکید کرد..

جمشیدی با توجه به نگاه رئیس‌جمهور در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ثروت‌های انسانی و رفع تبعیض، خواستار توجه و عمل ویژه استاندار و مدیران استانی به این امر شد تا با ایجاد رقابت سالم، فرصت استفاده بهینه از قابلیت‌های همه پرسنل فراهم گردد و صرفاً جنسیت موجب محرومیت از ارتقا هیچ زنی نشود.