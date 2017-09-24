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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار ایلام انتخاب شد

قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار ایلام انتخاب شد

ایلام- قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار جدید ایلام از سوی هیئت دولت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری ایلام معرفی و با تصویب هیأت وزیران انتخاب شد، بر این استان قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار ایلام منصوب شد.

سلیمانی پیش از این استاندار چهار محال بختیاری بوده است.

قاسم سلیمانی، فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری آغاز کرد.

وی ابتدا دبیر و مدیر دبیرستان‌های اردل و شهرکرد بود. وی در مناصب اجرایی و مدیریتی مختلف ازجمله؛ رئیس گروه آموزشی روانشناسی استان چهارمحال و بختیای، مدیرکل تعاون استان چهارمحال و بختیاری (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)، مدیرکل تعاون استان اصفهان (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲)، مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳) و معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی در کارنامه خود دارد.

پیش از این محمدرضا مروارید به مدت چهار سال استاندار ایلام بود.

کد مطلب 4096875

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